Hindistan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor

Şiddetli Yağışlar Hindistan'ı Vurdu

Hindistan'ın güneyinde yer alan Andra Pradeş ve Telangana eyaletlerinde, etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu kaza ve doğal afetler, can kaybını 35'e çıkardı.

Yetkililerden Açıklama

Hindustan Times tarafından aktarılan bilgilere göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) tarafından yapılan açıklamada, sürekli süren yağışların bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Can Kaybı ve Zarar

Açıklamada, yağışların yol açtığı olaylar sonucu Telangana eyaletinde 16, Andra Pradeş eyaletinde ise 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Telangana'da, şiddetli yağışlar nedeniyle alçak alanların sular altında kaldığı, tarım arazilerinin de zarar gördüğü bildirildi. Andra Pradeş'te ise demiryolu ve kara yolu ulaşımında aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

Yağışlar Devam Edecek

IMD, her iki eyalette de yağışların artarak devam edeceği uyarısında bulundu. Bölgedeki vatandaşların tedbir alması önem arz ediyor.