Hindistan'ın Güneyinde Toprak Kaymaları: 54 Can Kaybı

Toprak Kaymaları Hindistan'ı Sarstı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, etkisini gösteren yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen toprak kaymalarında 54 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki Durum ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Yerel basında çıkan haberlere göre, Wayanad bölgesindeki sağanak yağışın ardından oluşan toprak kaymaları sonucunda, çok sayıda kişinin toprak altında kalmış olabileceğinden endişe ediliyor. Eyalet yetkilileri, toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 54 olarak güncellendiğini duyurdu.

Arama kurtarma faaliyetleri ve tahliye işlemleri devam ederken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." ifadelerini kullandı. Modi, aynı zamanda Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan ile de temas kurarak, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" konusundaki desteklerini belirtti.

Altyapıda Büyük Zarara Yol Açtı

Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden (NDRF) yapılan açıklamada, yerel gönüllülere destek olmak için Hindistan ordusu'ndan bir ekip ve helikopterler görevlendirildi. Toprak kaymalarının ardından, altyapı ve ulaşım yollarında büyük hasar meydana geldi. Chooralmala köyünde 200'e yakın evin yıkıldığı bilgisi verildi. Ayrıca, bölgede kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği ve pek çok kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Eyalet yetkilileri, afetten etkilenen ana köprünün yıkıldığını, geçici bir köprü inşa etmek için ordunun devreye sokulduğunu da kaydetti.