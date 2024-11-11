Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Çatışma: 10 Militan Öldürüldü, 1 Polis Yaralandı

Çatışmanın Sebepleri ve Gelişmeler

Hindistan'ın Manipur eyaletinde meydana gelen çatışmada, güvenlik güçleri tarafından 10 silahlı militanın öldürüldüğü, bir polisin ise hafif yaralandığı bildirildi. India Today gazetesine bilgi veren kaynaklar, çatışmanın, Kuki topluluğu mensubu olduğu düşünülen militanların, Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) karakoluna düzenlediği bir saldırının ardından patlak verdiğini açıkladı.

Çatışmanın Ayrıntıları

Olay, Jiribam bölgesinde gerçekleşti ve güvenlik güçleri, 10 militanı etkisiz hale getirirken, saldırganlara ait mühimmat da ele geçirildi. Çatışmanın ardından Kuki topluluğuna mensup grupların, Meitei topluluğuna ait bazı evleri ateşe verdiği belirtildi.

Devlet Yönetiminin Tepkisi

Hindistan hükümeti, 17 Eylül tarihinde, Manipur'daki Kuki ile Meitei toplulukları arasındaki şiddet olaylarına çözüm bulmak için bir yol haritası belirlediklerini açıklamıştı. Ancak, 19 Ekim tarihinde taraflar arasında yeniden çatışmalar başlamıştı.

Manipur Emniyet Müdürü Rajiv Sing, güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığını bildirdi. Sing, her iki topluluk arasında barışçıl bir diyalog kurulmasının en iyi çözüm olacağını vurguladı ve olayların tırmanma ihtimaline karşı emniyetin yüksek alarm durumuna geçirildiğini ifade etti.

Manipur'daki Şiddet Olaylarının Arka Planı

Manipur'da, 3 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlayan şiddet olayları, Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmemesine yönelik düzenlediği gösterilere Kuki ve diğer etnik grupların karşı çıkmasıyla ortaya çıkmıştı. O tarihten bu yana devam eden olaylar sonucunda ölü sayısı 225'e ulaşırken, 60 bin'den fazla kişi yerinden edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.