Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Manipur'da Sokağa Çıkma Yasağı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki ve Meitei toplulukları arasında yaşanan şiddet olayları ve ardından düzenlenen protestolar sebebiyle üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gösteriler ve Polisin Müdahalesi

Hindustan Times gazetesinin bildirdiğine göre, aralarında öğrenciler ve kadınların da bulunduğu protestocular, olayların ardından eyaletin başkenti Imphal'de yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, göstericiler ile polis arasında gerilim yaşandı ve ekipler göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Yasak ve Internet Erişimi

Manipur eyaleti yetkilileri, Imphal West, Imphal East ve Thoubal bölgelerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığını duyurdu. Ayrıca, "nefret içerikli görüntülerin yayılmasını önlemek" amacıyla internet erişiminin kısıtlandığını açıkladılar.

Şiddet Olayları ve Can Kaybı

6 Eylül'de Kuki topluluğunun gerçekleştirdiği roket saldırısında bir kişi hayatını kaybetmişti. Manipur polisi, 7 Eylül tarihinde, Jiribam bölgesinde ikisi arasında meydana gelen çatışmanın ardından toplamda 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Imphal şehir polis müfettişi K. Kabib, "Bugün sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak bir yaşlı vatandaşı öldürdü ve karşılık verildiğinde kaçtılar." şeklinde konuştu.

Geçmişteki Şiddet Olayları

Eyalet nüfusunun %53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisi dışına çıkması nedeniyle ortaya çıkan gerilimlerden bu yana, 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başladı. 4 Mayıs’ta askerlere verilen "vur" emriyle birlikte, şiddet olaylarında ölü sayısı 182'ye yükseldi ve 60 binden fazla kişi yerinden edildi.