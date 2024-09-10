Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Manipur'da Kuki ve Meitei toplulukları arasındaki şiddet olayları nedeniyle üç bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:04
Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Manipur'da Sokağa Çıkma Yasağı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki ve Meitei toplulukları arasında yaşanan şiddet olayları ve ardından düzenlenen protestolar sebebiyle üç bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gösteriler ve Polisin Müdahalesi

Hindustan Times gazetesinin bildirdiğine göre, aralarında öğrenciler ve kadınların da bulunduğu protestocular, olayların ardından eyaletin başkenti Imphal'de yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, göstericiler ile polis arasında gerilim yaşandı ve ekipler göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Yasak ve Internet Erişimi

Manipur eyaleti yetkilileri, Imphal West, Imphal East ve Thoubal bölgelerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığını duyurdu. Ayrıca, "nefret içerikli görüntülerin yayılmasını önlemek" amacıyla internet erişiminin kısıtlandığını açıkladılar.

Şiddet Olayları ve Can Kaybı

6 Eylül'de Kuki topluluğunun gerçekleştirdiği roket saldırısında bir kişi hayatını kaybetmişti. Manipur polisi, 7 Eylül tarihinde, Jiribam bölgesinde ikisi arasında meydana gelen çatışmanın ardından toplamda 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Imphal şehir polis müfettişi K. Kabib, "Bugün sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak bir yaşlı vatandaşı öldürdü ve karşılık verildiğinde kaçtılar." şeklinde konuştu.

Geçmişteki Şiddet Olayları

Eyalet nüfusunun %53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisi dışına çıkması nedeniyle ortaya çıkan gerilimlerden bu yana, 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başladı. 4 Mayıs’ta askerlere verilen "vur" emriyle birlikte, şiddet olaylarında ölü sayısı 182'ye yükseldi ve 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler