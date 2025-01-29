Hindistan'ın NVS-02 Navigasyon Uydu Fırlatışı Başarıyla Gerçekleşti

Hindistan'ın Navigasyon Uydu Başarısı

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), yeni nesil NVS-02 navigasyon uydusunun yörüngeye başarıyla yerleştiğini duyurdu. Bu önemli fırlatma, GSLV roketinin Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota Adası'ndan gerçekleştirilmiş olup, internet üzerinden canlı yayınla takip edildi.

Fırlatma Detayları

ISRO, X sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, fırlatışın başarılı bir şekilde tamamlandığını ve NVS-02'nin yörüngeye sorunsuz bir şekilde yerleştiğini bildirdi. Bu başarı, Hindistan'ın navigasyon alanındaki güç ve güvenilirliğini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Önceki Misyonlar ve Gelecek Hedefler

ISRO, geçtiğimiz yıl 30 Aralık 2024'te SpaDeX misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketini uzaya fırlatmış ancak 9 Ocak'ta uyduların kenetlenmesi sürüklenme nedeniyle ertelenmişti. Fakat, 16 Ocak'ta SpaDeX misyonunun başarıyla tamamlandığı duyurulmuştu.