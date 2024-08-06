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Hindistan, İngiltere'deki Şiddet Olayları Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yayımladı

Hindistan, İngiltere'deki aşırı sağ grupların şiddet eylemlerinin ardından vatandaşlarını uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:52
Hindistan, İngiltere'deki Şiddet Olayları Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yayımladı

Hindistan'dan İngiltere'ye Seyahat Uyarısı

Hindistan, İngiltere'deki aşırı sağ grupların neden olduğu şiddet olayları üzerine vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle gidecekleri yerlerde yerel güvenlik uyarılarını izlemeleri ve mevcut protesto alanlarından kaçınmaları önerildi.

Olayların Başı ve Gelişimi

İngiltere'nin Southport kasabasında 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırganın düzenlediği bıçaklı saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Bu olay, sosyal medyada yayılan spekülatif haberler sonrası aşırı sağcı grupların protestolar düzenlemesine zemin hazırladı.

Southport İslam Toplumu Camisi'ne yapılan taşlı saldırılar sonrasında, 53 polis ve 3 polis köpeği yaralanarak, 5 kişi gözaltına alındı. Şiddet olayları, 2 Ağustos tarihine gelindiğinde Sunderland'e sıçrayarak burada da başka bir caminin önünde benzer çatışmalara sahne oldu.

Ardından, 3 Ağustos'ta Bristol ve diğer bazı şehirlerde aşırı sağcı gruplar sokaklara döküldü. Yaklaşık 92 kişi gözaltına alındı ve göçmenlere yönelik saldırılar gerçekleşti.

Konuyla İlgili Resmi Açıklamalar

Hindistan'ın Londra'daki diplomatic temsilciliği, yaşanan olayları dikkatle takip ettiklerini bildirdi. Tüm Hint vatandaşları için ingiltere seyahati öncesinde bu tür risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.

Son olarak, 4 Ağustos'ta birçok şehirde meydana gelen saldırılar ve çatışmalar, aşırı sağcı grupların toplumda yarattığı endişeyi artırdı. Yetkililerin eylem çağrılarına karşı dik durmaları, genel güvenliği sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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