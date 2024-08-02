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Hindistan, İsrail'deki Vatandaşlarına Seyahat Uyarısında Bulundu

Hindistan, İsrail'deki vatandaşlarını ülke içi seyahatlerden kaçınmaları yönünde uyardı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:06
Hindistan, İsrail'deki Vatandaşlarına Seyahat Uyarısında Bulundu

Hindistan'dan Seyahat Uyarısı

Hindistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki son gelişmeler çerçevesinde, İsrail'de bulunan vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Büyükelçilikten Açıklama

Büyükelçilik, resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, "İsrail'deki Hindistan vatandaşlarına yerel yetkililerin önerilerine uymaları ve güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri" çağrısında bulundu. Ayrıca, mevcut durumun yakından takip edildiği ve Hindistan hükümetinin, tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Gereksiz Seyahatlere Dikkat

Yapılan uyarıda, vatandaşların, "ülke içindeki gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve olası sığınaklara yakın durmaları" gerektiği belirtilerek, önlemlerin önemine dikkat çekildi.

Air India, Uçuşları Durdurdu

Bu gelişmelerin ardından Hindistan’ın hava yolu şirketi Air India, Orta Doğu'daki mevcut durumu gerekçe göstererek "Tel Aviv uçuşlarını 8 Ağustos'a kadar askıya aldık" açıklamasını yaptı. Şirket, seyahatlerin durdurulma sebebinin "mürettebat ve yolcuların güvenliği" olduğunu ifade etti.

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