Hindistan, Kanada'nın Sih Liderinin Öldürülmesi İddialarını Reddetti

Hindistan'dan Kanada'ya Sert Yanıt

Hindistan, Kanada'nın Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesine yönelik yürüttüğü soruşturma hakkında, Hint diplomatlarını "ilgili kişiler" olarak nitelendirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan hükümetinin bu iddiaları "akıl almaz" olarak nitelendirerek şiddetle reddettiği belirtildi. Açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümetinin, siyasi gündeminin etkisi altında böyle ithamlarda bulunduğu ifade edildi.

Diplomatların Güvenliği Tehlikede

Hindistan, Kanada'daki diplomatlarının güvenliğinin tehlikeye girmesi sebebiyle, bu diplomatları geri çekme kararı aldığını duyurdu. Kanada'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve diplomatların asılsız bir şekilde hedef alındığına dair kaygılar dile getirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trudeau hükümetininHint diplomatların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sorguladıklarını ve bu nedenle geri çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Nijjar Olayı

Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü. Nijjar'ın ölümünün ardından Trudeau, Yeni Delhi hükümetinin bu olayın arkasında olduğunu iddia ederek iki ülke arasında gerilim yaşanmasına neden oldu.

Kanada'dan Geri Çekilme

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan hükümetinin diplomatik dokunulmazlıkları kaldırma sözü vermesinin ardından 41 diplomatını geri çekti. Kanada, resmi temsilcilik hizmetlerini geçici olarak durdurdu.