Hindistan Kısa Menzilli Füze Denemelerini Başarıyla Gerçekleştirdi

Hindistan'nın Füze Testleri

Hindistan, iki kısa menzilli karadan havaya füze denemesi gerçekleştirdi. Bu denemelerin, Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde yapıldığı bildirildi.

Testlerin Detayları

Denemeler, Hindistan donanması ve Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı'nın (DRDO) iş birliğiyle, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletindeki özel bir test bölgesinde gerçekleştirildi.

Rajnath Singh'den Açıklama

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, başarıyla gerçekleştirilen testler için ekibi tebrik ederek, "Modern teknolojiyle donatılmış bu füze, Hindistan ordusunun teknolojik alandaki ilerlemesine önemli katkı sağlayacak," şeklinde konuştu.

Bu denemelerin, Hindistan'ın savunma yeteneklerini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.