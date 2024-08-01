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Hindistan, Lübnan'daki Vatandaşlarına Acil Uyarı Yaptı

Hindistan, Lübnan'daki gerilim nedeniyle vatandaşlarını bölgeyi terk etmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:48
Hindistan, Lübnan'daki Vatandaşlarına Acil Uyarı Yaptı

Hindistan'dan Lübnan'a Seyahat Uyarısı

Hindistan, vatandaşlarına Lübnan'daki artan gerilimler sebebiyle acil bir uyarıda bulundu. Beyrut'taki Hindistan Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ülke genelinde bulunan Hintlilere Lübnan'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yapılan Duyurunun Detayları

Duyuruda, vatandaşların bir sonraki bildiriye kadar Lübnan'a seyahat etmemeleri önerildi. Ayrıca ülkede kalarak seyahat etmek zorunda olan Hintlilere, dikkatli olmaları ve seyahatlerini kısıtlamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Gergin Ortam ve Olaylar

Son günlerde yaşanan olaylar, bu uyarının temel sebebi oldu. 27 Temmuz'da İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi ise yaralanmıştı. Bu saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğu iddia edilse de, Hizbullah bu iddiaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu olay sonrası yaptığı açıklamada, "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek," şeklinde ifade etti. İsrail ordusu, saldırının ardından Lübnan'a hava saldırıları düzenlemiş ve Beyrut'taki patlamaların nedenini de bu olaylarla ilişkilendirmiştir.

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