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Hindistan Muhalefeti, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenlerin Muamelesini Protesto Etti

Hindistan muhalefeti, ABD'den sınır dışı edilen Hint göçmenlere yapılan muameleyi protesto etti ve hükümeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:06
Hindistan Muhalefeti, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenlerin Muamelesini Protesto Etti

Hindistan'da Muhalefet Protestoları Artıyor

Hindistan'da muhalefet partileri, ABD'den sınır dışı edilen Hint göçmenlere uygulanan "insanlık dışı" muamele nedeniyle hükümeti protesto etti. Protestolar, Hindistan merkezli NDTV televizyonunun haberine göre, Parlamento binası önünde gerçekleştirildi.

Protestolarda Pankartlar Taşıdılar

Muhalefet liderleri, ellerinde "Onlar mahkum değil, insan" yazılı pankartlar tutarak düzensiz göçmenlere yönelik kötü muameleye dikkat çektiler. Protestolar sırasında, Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) üyesi Renuka Chowdhury, 40 saat süren yolculuk boyunca sınır dışı edilen Hintlerin el ve ayaklarının kelepçeli olduğunu ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmadığını dile getirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hint düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilmesinin yeni bir durum olmadığını vurguladı. Bakan Jaishankar, ABD ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, sınır dışı edilenlere kötü muamele edilmemesi adına gerekli adımları attıklarını ifade etti.

ABD'nin Göçmen Politikaları Gündemde

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık dönemi ile başlayan "göçmen karşıtı" politikalar, tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda, çok sayıda Hint düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi hedefleniyor.

Önümüzdeki süreçte, bu konunun nasıl evrileceği ise merakla bekleniyor.

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