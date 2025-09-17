Hindistan: Pakistan ile Diyalog Sadece İkili Düzeyde

Pakistanlı bakan Dar, Hindistan'ın Pakistan ile diyalogun yalnızca ikili düzeyde yapılmasını talep ettiğini ve üçüncü taraf arabulucuya itirazı olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:04
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan’ın ülkesi ile yürütülecek herhangi bir diyaloğun yalnızca ikili düzeyde gerçekleştirilmesi gerektiğini "kesin bir şekilde" ilettiğini söyledi.

Arabulucu meselesi

Dar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, üçüncü taraf arabulucunun sürece dahil olup olmayacağı sorusuna, "Bizim bir itirazımız yok ancak Hindistan bunun ikili bir mesele olduğunu kesin bir şekilde söylüyor, dolayısıyla biz de ikili görüşmeye itiraz etmiyoruz." yanıtını verdi.

Ateşkes ve Washington görüşmeleri

Dar, 10 Mayıs sabahı saat 08.17 civarında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio aracılığıyla ateşkes teklifi geldiğinde kendisine çok yakında bağımsız bir yerde Hindistan ile diyalog yapılacağı söylendiğini aktardı.

Dar, 25 Temmuz'da Washington'da Rubio ile yaptığı ikili görüşmede bu önerilen diyalog sürecini sorduğunu belirterek, "Rubio, Hindistan’ın bunun ikili bir mesele olduğunu söylediğini iletti. Biz kimseden bir şey dilenmiyoruz. Dolayısıyla Hindistan diyalog istemedikçe biz de onları zorlamak istemiyoruz." dedi.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Taraflar arasındaki çatışmalar, Hindistan'ın 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Hindistan, Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuş ve "İndus Suları Anlaşması"'nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

