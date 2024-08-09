Hindistan, Rus Ordusuna Katılan Vatandaşlarının Dönüşünü Bekliyor

Hindistan, Rus Ordusuna Katılan 69 Vatandaşının Geri Dönüşü İçin Girişimlerde Bulunuyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Rus ordusuna katılan 69 Hint vatandaşının ülkesine geri dönmeyi beklediğini duyurdu.

Hindistan'ın Yerel Meclisinde Açıklama

Jaishankar, Halk Meclisi (Lok Sabha) toplantısında yaptığı açıklamada, toplam 91 Hindistan vatandaşının Rus ordusuna katıldığını ve bunlardan 8'inin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, 14 kişinin ülkelerine geri döndüğünü, 69 kişinin ise hâlâ geri dönüşü beklediğini vurguladı.

Kandırılma İddiaları Ortaya Atıldı

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 7 Mart'ta Rusya'ya götürülen en az 35 Hint vatandaşının ajanlar aracılığıyla kandırıldığını bildirmişti. Bu bireylerin istekleri dışında muharip olarak eğitildiği ifade edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 8 Mart'ta Hint vatandaşlarının iş vaadiyle Rusya'ya götürüldüğünü öne sürerek, Randhir Jaiswal, bir çağrıda bulunarak vatandaşları Rus ordusunda "destek işi" önerileri sunan aracılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Rusya ile Yapılan Taahhütler

Hindistan, 10 Temmuz'da Rusya'nın Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının erken dönüşü için taahhütte bulunduğunu açıklamıştı. Bu taahhütler, Hint hükümetinin vatandaşlarının güvenliğine dair endişelerini gidermeyi amaçlıyor.