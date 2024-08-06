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Hindistan, Şeyh Hasina'nın Ülkeye Giriş İznini İstedi

Hindistan, Bangladeş'te yaşanan gelişmeler sonrası Şeyh Hasina'nın ülkeye giriş iznini talep etti. Yahut protestolar artıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:11
Hindistan, Şeyh Hasina'nın Ülkeye Giriş İznini İstedi

Hindistan, Hasina'nın Hindistan'a Giriş İznini Talep Etti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Bangladeş'te gelişen siyasi krizin ardından, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeye giriş iznini istediğini açıkladı. Jaishankar, Yeni Delhi'deki bir kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Hasina'nın Hindistan'a gelmeden önce izin talep ettiğini belirtirken, kendisinin dün akşam Delhi'ye ulaştığını ifade etti.

Bangladeş'teki Gelişmeler

Jaishankar, Bangladeş'teki güvenlik güçleriyle yapılan görüşmelerin ardından.Hasina'nın istifa kararı aldığını belirtti. Ayrıca, Bangladeş'teki Hint toplumu ile iletişimde olduklarını da vurguladı.

Protestolar ve Grevler

Bangladeş'te muhalefet liderinin oğlu Ahmed Bin Kasım'ın serbest bırakılmasının ardından, polis birlikleri greve gitmeyi planlıyor. Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, polisler güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyorlar.

Nobel Barış Ödüllü Yunus, Öğrenci Taleplerini Dikkate Aldı

Bangladeş'teki protestoların ardından Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, öğrencilerin hükümete liderlik etme talebine olumlu yanıt verdi. Yunus'un düşünce kuruluşunun direktörü Lamiya Morshed, Yunus'un Türkiye'ye döneceğini ve öğrencilerin masum taleplerini karşılıksız bırakmayacağını ifade etti.

Protestoların Nedenleri ve Siyasi Gelişmeler

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı gazilerinin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı üzerine protestolar 2023'te yeniden başlamıştı. Hükümetin yasaklaması ve yüksek mahkemenin kontenjan kotalarını düşürmesiyle eylemler sonucunda şiddet olayları arttı. Bangladeş Ordusu, Hasina'nın istifasını duyurarak geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

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