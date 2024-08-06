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Hindistan, Şeyh Hasina'ya Geleceği Hakkında Zaman Tanıyacak

Hindistan Dışişleri Bakanı, Şeyh Hasina'ya geleceği hakkında karar vermesi için zaman tanıyacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:24
Hindistan, Şeyh Hasina'ya Geleceği Hakkında Zaman Tanıyacak

Hindistan, Şeyh Hasina'ya Zaman Tanıyacak

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın geleceği hakkında karar vermesi için kendisine zaman tanıyacaklarını açıkladı. Bu açıklama, dünkü protestoların ardından geldi.

Protestolar ve Gelişmeler

Jaishankar, resmi konutundan ayrılarak Yeni Delhi yakınlarına giden Başbakan Şeyh Hasina ile ilgili toplantıda, Bangladeş’teki son durumu yerel partilerin temsilcilerine aktardı. Asian News International (ANI) tarafından yapılan habere göre, Bakan Jaishankar, Hasina’nın Hindistan'a nasıl geldiğine dair detayları paylaşırken, yeni hükümetin, Hasina'nın geleceğine dair karar vermesi için ona zaman tanıyacağını belirtti.

Sınır Güvenliği ve Askeri Birlikler

Jaishankar, Bangladeş ordusu ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Bunun yanı sıra, Hindistan’ın Bangladeş sınırına takviye askeri birlikler konuşlandırdığı bilgisi geldi. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) milletvekilleri, Bangladeş'teki azınlık gruplarının güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek, sadece Başbakan Narendra Modi'nin bu grupların güvenliğini sağlayabileceğini dile getirdi.

Tarihsel Arka Plan

Bangladeş’te, 1971 Bağımsızlık Savaşı sırasında görev alan kişilerin çocukları için kamuda kontenjan hakkı verilmesi kararının ardından, Temmuz ayında öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, Temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirdiğinde, protestoların sona erdiği duyurulmuştu. Ancak protestocular, gösteriler sırasında hayatını kaybedenler için adalet talepleriyle yeniden sokaklara döküldü. Çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi can verdi.

Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos’ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan’a gitti. Bu sırada göstericiler, Hasina'nın konutunu bastı. Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifasını duyurup geçiş hükümetinin kurulacağını bildirdi.

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