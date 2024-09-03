Hindistan Su-30MKI Savaş Uçaklarını Modernize Ediyor

Hindistan, Su-30MKI Savaş Uçakları İçin Motor Modernizasyonu Yapacak

Hindistan'da, Kabine Güvenlik Komitesi, Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) için Sukhoi-30MKI savaş uçakları kapsamında 240 adet Rus jet motoru tedarikine onay verdi.

Motor Tedariki ve Üretim Süreci

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki komite, IAF bünyesindeki Sukhoi-30MKI uçaklarının motor modernizasyonunu onayladı. Proje dahilinde AL-31FP model 240 jet motoru, Hindistan merkezli savunma şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL) tarafından Koraput tesislerinde üretilecek. Bu motorların yaklaşık %54'ü yerli teknolojiyle üretilecek olup, diğer bileşenler Rusya'dan ithal edilecek.

Finansman ve Teslimat Süreci

Motorların tedarik maliyetinin 3,1 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Tedarik süreci, 8 yılı aşacak ve ilk teslimatlar gelecek yıl başlayacak.

Stratejik Değeri ve Hedefleri

Hindistan Savunma Bakanlığı, motorların IAF'nin Sukhoi-30MKI filosunun kesintisiz operasyonları için bakım ihtiyacını karşılayacağını ve ülkenin savunma kapasitesini artıracağını belirtti. Sukhoi-30MKI uçakları, Rusya'nın verdiği lisansla Hindistan'da üretiliyor ve IAF envanterinde yaklaşık 260 adet bulunuyor. Bu uçaklar, Hindistan'ın stratejik savunma filolarının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.