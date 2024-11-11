DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,75 0,25%
ALTIN
2.950,41 0,66%
BITCOIN
2.798.107,41 -2,84%

Hindistan, Trump'ın Başkanlığına İlişkin Endişesiz

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Trump'ın seçilmesinin ikili ilişkilere olumsuz yansımayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:20
Hindistan, Trump'ın Başkanlığına İlişkin Endişesiz

Hindistan, Trump'ın Yeni Döneminden Endişe Duymuyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni döneminin dünya genelinde endişelere yol açtığını ifade etmekle birlikte, Hindistan'ın bu duruma dahil olmadığını vurguladı. Jaishankar, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin güçlü bir temele dayandığını belirtti.

Trump ile İlişkiler Güçlü Kalacak

Jaishankar, NDTV kanalına verdiği demeçte, Mumbai'deki bir etkinlikte, ABD-Hindistan ilişkileri ve Trump'ın başkan seçilmesini değerlendirerek, "Başbakan Modi, Trump'ın yaptığı ilk üç telefon görüşmesinden birine katılmıştı" dedi.

Jaishankar, 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından, bu durumun ikili ilişkileri olumsuz etkilemeyeceği mesajını verdi. "Bugün birçok ülkenin ABD konusunda gergin olduğunu biliyorum. Ancak biz onlardan biri değiliz," ifadelerini kullandı.

Modi'den Trump'a Tebrik Mesajı

Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde görevine başlayacak. Hindistan Başbakanı Modi, Trump'ın seçilmesine ilişkin X platformundan paylaştığı mesajda, Hindistan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve küresel barışın teşvik edilmesi için Trump ile iş birliği yapma isteğini dile getirdi.

2019 yılında Trump, Modi ile Texas'ta bir araya gelmiş ve "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü" açıklamasında bulunmuştu. Modi de Trump için "Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" demişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan'da Patlama Sonrası Ketta'da Tren Seferleri Durduruldu
2
2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarına Koşuyor: Dünya Meteoroloji Örgütü Açıklama Yaptı
3
Çalışanların Geç Teslim Ettikleri İşler Kalitesiz Değerlendiriliyor
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı
5
Caz ve İran Müziği Buluşması: CSO Ada Ankara'da Mohammad Motamedi ve Rembrandt Trio Konseri
6
Ankara'da Gazze Hatıra Ormanı Kuruldu
7
Beşiktaş'ta 30 Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak