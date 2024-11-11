Hindistan, Trump'ın Başkanlığına İlişkin Endişesiz

Hindistan, Trump'ın Yeni Döneminden Endişe Duymuyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni döneminin dünya genelinde endişelere yol açtığını ifade etmekle birlikte, Hindistan'ın bu duruma dahil olmadığını vurguladı. Jaishankar, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin güçlü bir temele dayandığını belirtti.

Trump ile İlişkiler Güçlü Kalacak

Jaishankar, NDTV kanalına verdiği demeçte, Mumbai'deki bir etkinlikte, ABD-Hindistan ilişkileri ve Trump'ın başkan seçilmesini değerlendirerek, "Başbakan Modi, Trump'ın yaptığı ilk üç telefon görüşmesinden birine katılmıştı" dedi.

Jaishankar, 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından, bu durumun ikili ilişkileri olumsuz etkilemeyeceği mesajını verdi. "Bugün birçok ülkenin ABD konusunda gergin olduğunu biliyorum. Ancak biz onlardan biri değiliz," ifadelerini kullandı.

Modi'den Trump'a Tebrik Mesajı

Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde görevine başlayacak. Hindistan Başbakanı Modi, Trump'ın seçilmesine ilişkin X platformundan paylaştığı mesajda, Hindistan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve küresel barışın teşvik edilmesi için Trump ile iş birliği yapma isteğini dile getirdi.

2019 yılında Trump, Modi ile Texas'ta bir araya gelmiş ve "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü" açıklamasında bulunmuştu. Modi de Trump için "Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" demişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.