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Hindistan, Ukrayna'ya Mühimmat Gönderimi İddialarını Reddetti

Hindistan, Ukrayna'ya mühimmat gönderdiği iddialarını "spekülatif" olarak nitelendirerek yalanladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:45
Hindistan, Ukrayna'ya Mühimmat Gönderimi İddialarını Reddetti

Hindistan, Ukrayna'ya Mühimmat Gönderme İddialarını Yalanladı

Hindistan, Ukrayna'ya askeri mühimmat gönderdiği yönündeki suçlamaları "spekülatif" olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın uyarılarına rağmen yapılan mühimmat transferinin bir yıldan fazla sürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Haberdeki iddialar mevcut değil ve bu nedenle yanlıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hindistan'ın silahların yayılmasını önleme konusundaki uluslararası yükümlülüklere tam olarak uyduğunu belirtti.

İçerideki Gelişmeler

Mayıs ayında, Hindistan, askeri mühimmat ihracatı kurallarını sıkılaştırarak, alıcıların silahları üçüncü ülkelere göndermemesini zorunlu hale getirdi.

Moskova’nın Uyarlama ve İtirazları

Reuters'ın haberine göre, ismi açıklanmayan Hindistanlı ve Avrupalı yetkililer, Hindistan'ın Ukrayna'da kullanılan küçük miktarda askeri mühimmat ürettiğini öne sürdü. İtalya ve Çek Cumhuriyeti, Hindistan yapımı mühimmatları Ukrayna'ya gönderen Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Moskova'nın, bu konuyu en az iki kez Hindistan ile görüştüğü kaydedildi.

Hindistan'ın Diplomatik İlişkileri

Hindistan, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya karşı olan tutumunu doğrudan eleştirmekten kaçınırken, savaşın sona ermesi amacıyla diplomatik çabalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Hindistan'ın geleneksel olarak güçlü olduğu Rusya ile olan ilişkilerini korumaya devam ediyor. Başbakan Narendra Modi, temmuz ayında Rusya'nın başkenti Moskova’ya yaptığı ziyarette Başkanı Vladimir Putin'e "sevgili dost" diyerek samimiyetini vurgulamıştı. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Modi’nin Rusya ziyaretine tepki göstermişti. Modi, Ağustos ayında da Ukrayna'yı ziyaret etmişti.

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