Hindistan Uzay Kenetlenme Misyonu 'Sürüklenme' Nedeniyle Ertelendi

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında gerçekleştirdiği uydu fırlatma işleminin, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan "sürüklenme" problemi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

ISRO'nun resmi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iki uydu arasındaki mesafenin 225 metreye indirilmesi amacıyla yapılan manevra sırasında gerçekleşen sürüklenmenin beklenenden fazla olduğu ifade edildi. Bu sebeple, kenetlenme işleminin ertelendiği ve uyduların güvende olduğu bilgisi verildi.

Hindistan, Uzayda Kenetlenme İçin İlk Adımını Attı

Hindistan, SpaDeX misyonu doğrultusunda 30 Aralık 2024 tarihinde iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlatmıştı. ISRO'nun açıklamalarına göre, SpaDeX misyonunun başlıca amacı alçak Dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknoloji geliştirmek olacak.

Uzay kenetlenme teknolojisi, gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için hayati bir öneme sahip. Hint yetkililer, bu misyon sayesinde Hindistan'ın, Rusya, ABD ve Çin'den sonra dünyada uzayda kenetlenme teknolojisi geliştiren dördüncü ülke olma yolunda ilerlediğini belirtmişti.