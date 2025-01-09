Hindistan Uzay Kenetlenme Misyonu 'Sürüklenme' Nedeniyle Ertelendi

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, Uzay Kenetlenme Deneyi misyonunu beklenmeyen sürüklenme nedeniyle erteledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:05
Hindistan Uzay Kenetlenme Misyonu 'Sürüklenme' Nedeniyle Ertelendi

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında gerçekleştirdiği uydu fırlatma işleminin, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan "sürüklenme" problemi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

ISRO'nun resmi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iki uydu arasındaki mesafenin 225 metreye indirilmesi amacıyla yapılan manevra sırasında gerçekleşen sürüklenmenin beklenenden fazla olduğu ifade edildi. Bu sebeple, kenetlenme işleminin ertelendiği ve uyduların güvende olduğu bilgisi verildi.

Hindistan, Uzayda Kenetlenme İçin İlk Adımını Attı

Hindistan, SpaDeX misyonu doğrultusunda 30 Aralık 2024 tarihinde iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlatmıştı. ISRO'nun açıklamalarına göre, SpaDeX misyonunun başlıca amacı alçak Dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknoloji geliştirmek olacak.

Uzay kenetlenme teknolojisi, gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için hayati bir öneme sahip. Hint yetkililer, bu misyon sayesinde Hindistan'ın, Rusya, ABD ve Çin'den sonra dünyada uzayda kenetlenme teknolojisi geliştiren dördüncü ülke olma yolunda ilerlediğini belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
2
Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı
3
Fransız Gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail Askerleri Tarafından Sorgulandı
4
Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
5
Büyükelçi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Küçük Şirin'i Öldüren Kağıt Toplayıcısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
7
Karabük'te Kış Ayında İncir Meyvesi Verdi!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi