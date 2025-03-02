Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları

Ramazan Ayı için Kutlama Mesajları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ramazan ayının başlangıcını yetkili açıklamalarla kutladı.

Modi'nin Mesajı

Başbakan Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının toplumumuza barış ve huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu mübarek ayın insanlara tefekkür, şükür ve ibadet ile merhamet ve huzuru hatırlattığını belirtti.

Rubio'nun Vurguları

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise yazılı açıklamasında, ramazanın içe dönüş ve cömertlik zamanı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ramazan döneminde insanların bir araya gelerek kardeşlik ve barış içinde iftar yaptığını dile getirdi.

Her iki liderin de dile getirdiği bu mesajlar, ramazan ayının anlam ve önemini vurgularken, dünya genelindeki barış çağrılarına da katkıda bulunmuş oldu.