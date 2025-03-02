Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları

Modi ve Rubio, ramazanın barış ve huzur getirmesi dileğiyle özel mesajlar yayınladı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:30
Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları

Ramazan Ayı için Kutlama Mesajları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ramazan ayının başlangıcını yetkili açıklamalarla kutladı.

Modi'nin Mesajı

Başbakan Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının toplumumuza barış ve huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu mübarek ayın insanlara tefekkür, şükür ve ibadet ile merhamet ve huzuru hatırlattığını belirtti.

Rubio'nun Vurguları

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise yazılı açıklamasında, ramazanın içe dönüş ve cömertlik zamanı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, ramazan döneminde insanların bir araya gelerek kardeşlik ve barış içinde iftar yaptığını dile getirdi.

Her iki liderin de dile getirdiği bu mesajlar, ramazan ayının anlam ve önemini vurgularken, dünya genelindeki barış çağrılarına da katkıda bulunmuş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yerli ve Milli Togg Araçları, Askeriye ile Buluştu
2
Senatör Graham, Avrupa'yı Ukrayna'yı Savunmaya Çağırdı
3
Yunanistan'dan Trump'a Sert Tepki: Zelenskiy'ye Tutumu Tehlikeli
4
DMM'den Öcalan İddialarına Yanıt: 'Müzakere Yok'
5
Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları
6
Anadolu Otoyolu'nda Sis Ulaşımı Engelliyor
7
Elon Musk'a Protestolar: Tesla Mağazalarında Hükümet Verimliliği Tartışmaları

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı