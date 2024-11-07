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Hindistan ve Afganistan Diplomatik Temasları Geliştiriyor

Hindistan ve Taliban yönetimindeki Afganistan arasında önemli bir diplomatik görüşme gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:26
Hindistan ve Afganistan Diplomatik Temasları Geliştiriyor

Üst Düzey Diplomatik Görüşmeler Kabil'de Gerçekleşti

Hindistan Dışişleri Bakanlığının İran ve Afganistan özel temsilcisi JP Singh, Afganistan'ın Savunma Bakan vekili Molla Muhammed Yakup ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kabil'de bir araya geldi.

İki Ülke Arasındaki İletişim Yeniden Başlıyor

Bu önemli görüşme, iki ülke arasında en üst düzey temas olarak değerlendiriliyor ve taraflar, ikili ilişkilerin potansiyel gelişim yollarını tartıştı. Singh, ayrıca Dışişleri Bakan vekili Amir Han Muttaki ile de bir görüşme gerçekleştirerek bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin Ardından Umut Dolu Bir Gelecek Bekleniyor

Uzun süre temas kurmayı reddeden Hindistan, bu görüşmeyle birlikte ilişkilerin yeniden gelişmesine dair umut verici adımlar atmış oldu. Afganistan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iki tarafın insani işbirliği ve diğer alanlarda ikili ilişkileri genişletme yönündeki ortak arzularını vurguladığını belirtti.

2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından diplomatlarını çeken Hindistan, Haziran 2022'de Kabil Büyükelçiliği'ne 'teknik ekip' göndererek düşük seviyeli diplomatik faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

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