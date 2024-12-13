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Hindistan ve BAE, Ekonomik Koridoru Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Hindistan ve BAE, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu görüşmek için stratejik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:31
Hindistan ve BAE, Ekonomik Koridoru Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Hindistan ve BAE Ekonomik Koridor Görüşmeleri ile İlgili Kooperasyonu Artırıyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile başkent Yeni Delhi'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, bölgesel bağlantının güçlendirilmesi adına Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEEC) projesinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Bölgesel Bağlantının Güçlendirilmesi

Modi, IMEEC projesini, "bölgesel bağlantı ve refahı geliştirecek tarihi bir girişim" olarak tanımladı. Bu bağlamda, Hindistan ve BAE arasında kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için atılacak adımların önemine değindi.

Stratejik Diyalog ve İşbirliği

Toplantıya katılan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise, mevkidaşı Al Nahyan ile birlikte gerçekleştirilen 4. Hindistan-BAE Stratejik Diyaloğuna eş başkanlık etti. Jaishankar, X sosyal medya platformunda, "Gelecek vaat eden alanlar ve temel çıkarlara ilişkin çok verimli bir toplantı oldu." şeklinde bir açıklamada bulundu.

IMEEC Projesinin Önemi

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, BAE, İsrail, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) arasında iş birliği ile geliştirilen IMEEC projesi, ülkeler arası ticareti geliştirmek, enerji kaynağı sağlamak ve dijital bağlantıyı ilerletmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu projeyle Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında güçlü bir bağlantı sağlanması hedeflenmektedir.

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