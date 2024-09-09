Hindistan ve BAE Nükleer Enerji İşbirliğini Geliştiriyor

Hindistan ve BAE Arasında Nükleer Enerji İşbirliği Anlaşması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan, nükleer enerji alanında işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Görüşmeler Yeni Delhi'de Gerçekleşti

Hindistan Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Modi, Veliaht Prens Al Nahyan'ı başkent Yeni Delhi'de misafir etti. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin birçok alanda geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Yeni İşbirlikleri ve Yatırım Beklentileri

Toplantıda, nükleer enerji, kritik mineraller ve yapay zeka gibi konulara odaklanarak, bu alanlarda yeni işbirliklerinin önemine vurgu yapıldı. İki lider, nükleer enerjideki işbirliğine dair imzaladıkları mutabakatın, karşılıklı yatırımların artmasına katkı sağlayacağını belirtti.