Hindistan ve Bangladeş'te Muson Yağmurları Sonrası Sel Felaketi

Hindistan ve Bangladeş'te Sel Felaketi

Hindistan'ın Tripura eyaletinde meydana gelen seller, Bangladeş’te de büyük zararlara yol açtı. İlk belirlemelere göre, bu doğal afet sonucu toplam 15 kişi hayatını kaybetti ve binlerce insan etkilendi.

Tripura'da Durum Kötüleşiyor

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Tripura eyaletindeki etkili muson yağmurları, sel ve heyelanlara yol açarken 11 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, Tripura için "kırmızı" alarm vererek durumu ciddileştirdi. Başkent Agartala dahil olmak üzere birçok bölge sular altında kalırken, eğitim ve öğretime iki gün ara verildi.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Yetkililer, eyalet genelinde 300'den fazla yardım kampı açıldığını ve binlerce kişinin buraya yerleştirildiğini bildirdi. Tripura Başbakanı Manik Saha, "Durumu yakından izliyoruz ve evlerinden olanlara yardım sağlamaya odaklanıyoruz," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bangladeş'te Can Kaybı ve Yıkım

Bangladeş'in doğusundaki bölgelerde de seller sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Comilla, Feni ve Noakhali gibi bölgelerde elektrik kesintileri yaşanmakta ve yol bağlantıları kopmuştur. Başkent Dakka ile Chattogram arasındaki ana ulaşım yolu da sular altında kalmış durumda.

Gönüllüler Kurtarma Faaliyetlerinde Zorlanıyor

Arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllüler, cep telefonlarıyla iletişim kurmakta zorlandıklarını ve birçok mağdura ulaşmanın güç olduğunu belirtti. Sonia Akter adlı sel mağduru, "Yaklaşık 35 kişiyle birlikte bir evde sığınmış durumdayız. Su hâlâ yükseliyor, çocuklarımız ve yaşlı aile üyelerimizle çatıdayız. Lütfen bize bir tekne gönderin," dedi.

Hindistan’a Suçlamalar Yöneltiliyor

Birçok Bangladeşli, bu felaketten Hindistan'ı sorumlu tutuyor. Dakka’daki Jagannath Üniversitesi’nde yaklaşık 600 öğrenci, Hindistan'ın Tripura’daki bir barajın kapaklarını açarak ani sellere neden olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları yalanladı.

Ortak Nehir Sorunları

Hindistan ve Bangladeş, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehir üzerinde hak iddia eden iki ülke olarak, bu nehirlerin sularının paylaşımı konusunda da anlaşmazlık yaşamaktadır.