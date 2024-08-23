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Hindistan ve Bangladeş'teki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 35'e Ulaştı

Hindistan ve Bangladeş'teki son muson sellerinde ölü sayısı 35'e yükseldi. 1,7 milyon kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:59
Hindistan ve Bangladeş'teki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 35'e Ulaştı

Muson Yağmurları Sonrası Felaket

Hindistan ve Bangladeş, bu yılki muson yağmurlarından kaynaklanan sel felaketi nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Yağışların etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 35'e ulaştı.

Hindistan'daki Durum

Hindistan'ın Tripura bölgesinde, adı açıklanmayan bir afet yönetimi yetkilisi, ölü sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi. Eyalet yetkilileri, yaklaşık 1,7 milyon kişinin bu felaketten etkilendiğini ve 100 bin kişinin 400'den fazla tahliye merkezine alındığını duyurdu.

Bangladeş'teki Etkiler

Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı'ndan Kamrul Hasan, ülkenin doğusundaki sellerde ölü sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Hasan, Feni, Comilla, Noakhali ve Cox's Bazar gibi birçok bölgenin sellerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Ayrıca, ordunun ve diğer yardım kuruluşlarının arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sorumluluk İddiaları

Bangladeş'te bazı kişiler, Hindistan'ı selden sorumlu tutuldu. Dakka'da, Jagannath Üniversitesi'nde 600 öğrenci, Hindistan'ın Tripura'daki baraj kapaklarını açmasından dolayı sel felaketinin yaşandığını düşündükleri için bir protesto düzenledi. Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanladı.

Ortak Sorunlar

Hindistan ve Bangladeş, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehirle paylaşılmaktadır ve iki ülke, bu su kaynaklarının kullanımı konusunda sık sık sorunlar yaşamaktadır. Muson yağmurları genellikle haziran ayında başlamakta ve her iki ülke için de büyük riskler içermektedir.

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