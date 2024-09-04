Hindistan ve Brunei Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Hindistan Başbakanı Modi'den Brunei Ziyareti

Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Bandar Seri Begawan’da yapıldı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan adımlar açısından tarihi bir öneme sahiptir.

İkili İlişkiler ve İşbirliği Alanları

Modi, Brunei'ye başbakan düzeyinde yapılan ilk ziyaretin, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine duyulan arzuyu gösterdiğini belirtti. İki lider, savunma, ticaret, gıda güvenliği, eğitim, enerji, uzay teknolojisi ve sağlık gibi önemli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Bölgesel ve Uluslararası Meseleler

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası sorunlar da gündeme geldi. Modi ve Bolkiah, ASEAN-Hindistan Kapsamlı Stratejik Ortaklığını güçlendirme konusunda karşılıklı fayda sağlayan alanlarda işbirliği yapma kararlılıklarını vurguladılar.

Brunei ziyaretinin ardından Modi, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'a geçti.