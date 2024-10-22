Hindistan ve Çin Arasında Güven Yeniden İnşa Ediliyor

Hindistan ve Çin Arasındaki Güven İlişkileri

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Upendra Dwivedi, Hindistan ile Çin arasındaki güvenin yeniden inşasının zaman alacağını ifade etti. Asian News International (ANI) tarafından aktarılan habere göre, Dwivedi, Hindistan ve Çin'in Ladakh bölgesinin doğusundaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca yeni devriye düzenlemeleri konusunda anlaştıkları bir dönemde bu açıklamada bulundu.

Güvende Yeniden Oluşma Çabaları

Organizasyon, karşılıklı güvenin yeniden inşa edilmesi amacıyla çaba gösterildiğini ancak bunun zaman alacağına dikkat çekti. "Güvenin yeniden oluşması için çabalıyoruz ve bu güvenin oluşması zaman alacaktır" diyen Dwivedi, askerlerin devriye gezme faaliyetlerinin bu güven inşa sürecinin bir göstergesi olacağını belirtti.

Gözlemlenen Olgular

Dwivedi, oluşturulan tampon bölgelere bağlı kalınıp kalınmadığının gözlemlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu sürecin aşamalar halinde ilerleyeceğini söyleyerek, her adımın gerilimi azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Diplomatik Gelişmeler

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri de, taraflar arasında gerilime yol açan Ladakh'ın doğusundaki Fiili Kontrol Hattı'ndaki karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi hususunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sınır Anlaşmazlıkları ve Geçmiş Gerginlikler

Hindistan ile Çin arasında Himalaya Dağları çevresinde belirsiz bir sınır hattı, egemenlik tartışmalarına yol açıyor. 3 bin 500 kilometrelik bu sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor. Çin, Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletinin 90 bin kilometrekarelik kısmını kendisine ait olarak tanımlarken, Hindistan ise Aksay Çin Platoları'nın 38 bin kilometrekarelik kısmının işgal edildiğini savunuyor.

15 Haziran 2020'de Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde gerçekleşen çatışmada 20 Hint askeri yaşamını yitirmiş, Çin de 4 askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bu olay sonrası, her iki ülkenin askeri birlikleri arasında gerginlik artmıştı.

Görüşmelerin Seyri

İki ülkenin askeri heyetleri arasında, sınırdaki gerilimi azaltmak amacıyla yapılan görüşmeler devam etti. Şubat 2021'den bu yana gerçekleştirilen 15 tur görüşmede, taraflar Pangong Gölü ve Galwan Vadisi'nde asker çekme konusunda uzlaşmışlardı. 15. tur görüşme 12 Mart'ta Moldo-Çuşul hudut noktasında yapıldı ve burada iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattının güvenliği ile istikrarının sağlanması konularında askeri ve diplomatik görüşmelere devam edilmesi kararlaştırıldı.