Hindistan ve Çin Arasındaki Direkt Uçuşlar 5 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor

Hindistan ile Çin Arasındaki Uçuşlar Yeniden Başlıyor

Hindistan ile Çin arasındaki direkt uçuşların yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong arasında Pekin'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından bu gelişmenin müjdesi verildi.

Uçuş Düzenlemeleri İçin Görüşmeler Başlayacak

Taraflar, doğrudan uçuşların yeniden başlatılması için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla kısa süre içinde bir araya gelecek. Ayrıca, Hint hacılarının Çin'in Tibet Özerk Bölgesi içindeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaretlerine de izin verilecek.

Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı

Bu görüşme, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle gerçekleşti. Taraflar, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkiler de ele alınarak, uzun vadeli ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Çin-Hindistan Sınır Sorunları ve İlişkiler

İki ülke arasında daha önce yaşanan Himalayalar'daki sınır çatışmaları, gerilimin başlıca nedenlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2020'deki çatışmanın ardından, 22 Ekim 2024'te Fiili Kontrol Hattı üzerinde karşılıklı devriye faaliyetleri düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varılmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu anlaşmanın ardından 23 Ekim 2024'te düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşerek, bölgede barış ve iş birliği çağrısında bulundular.

Uzun vadede sınır sorunlarının çözülmesi için pozitif adımlar atılması gerektiği yönünde hemfikir olan liderler, 19 Aralık 2024'te Pekin’de düzenlenen Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı'nda 6 maddelik bir mutabakata varmışlardır.

Belirsiz Sınır Hattı Sorunları

Himalaya Dağları’nın çevrelediği ve yaklaşık 3 bin 500 kilometreyi bulan bu belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden olmaya devam ediyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerle dolu olan bu bölge, sık sık iki ülke arasında gerginliklere yol açmaktadır.