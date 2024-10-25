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Hindistan ve Çin Askerleri Sınırdan Geri Çekiliyor

Hindistan ve Çin, sınır anlaşmazlığı nedeniyle askerlerini geri çekmeye başladı. Devriye faaliyetleri için anlaşma sağlandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:26
Hindistan ve Çin Askerleri Sınırdan Geri Çekiliyor

Hindistan ve Çin Askerlerinin Geri Çekilmesi

Hindistan ile Çin arasındaki ihtilaflı sınır noktalarında karşılıklı olarak asker geri çekimi başladı. İki ülkenin askeri yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bu geri çekim işlemi, devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi üzerine sağlanan bir anlaşmanın sonucunda gerçekleştiriliyor.

Geri Çekme Süreci

Hindistan'ın Ladakh bölgesindeki Demchok ve Depsang bölgelerinde bulunan askerler, karşılıklı olarak geri çekilme işlemlerini yürütüyor. Yetkililer, sürecin bu ayın sonuna kadar tamamlanacağını ve Nisan 2020'deki pozisyonlara dönüleceğini ifade etti.

Geçici Altyapıların Kaldırılması

Geri çekilme sürecinde, geçici barakalar ve çadırlar gibi altyapıların tamamen kaldırılacağı bildirildi. Ayrıca, hudut bölgelerinde görevli komutanların düzenli toplantılar yapmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Devriye İletişimi

Çin ve Hindistan, Depsang ve Demchok bölgelerinde gözetleme faaliyetlerini sürdürecek. Her iki taraf, devriyeye çıkmadan önce birbirlerini bilgilendirecek, böylece iletişim kopukluğunun önüne geçilecek.

Çin'in Açıklamaları

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'deki basın toplantısında, "Her iki tarafın sınır birlikleri ilgili çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürütüyor" açıklamasında bulundu.

Sınır Anlaşmazlıkları ve Geçmişte Yaşanan Olaylar

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları çevresindeki belirsiz sınır hattı, yıllardır egemenlik tartışmalarına yol açıyor. Bu sorunlar, 20 Hint askeri ve 4 Çin askerinin hayatını kaybettiği Galwan Vadisi'ndeki çatışmaya kadar gidebiliyor. İki ülkenin askerleri, bu olaydan sonra bölgede teyakkuz haline geçmişti.

Görüşmeler ve Durum Değişiklikleri

Son olarak, 21 Şubat 2024 tarihinde yapılan görüşmelerde, LAC'ın batı sektöründeki sorunların çözümü üzerinde durulduğu belirtiliyor. Çin ve Hindistan, 2021'den bu yana 21 tur görüşme gerçekleştirdi.

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