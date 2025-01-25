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Hindistan ve Endonezya'dan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları

Hindistan ve Endonezya, sağlık, savunma, dijital teknoloji ve denizcilik alanlarında önemli işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:30
Hindistan ve Endonezya'dan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları

Hindistan ve Endonezya'dan Önemli Anlaşmalar

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, çeşitli sektörlerde işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Yeni Delhi'de bir araya gelen iki lider, sağlık, savunma, dijital teknoloji ve denizcilik gibi önemli alanlarda işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Görüşmeler Sonrası İmzalanan Anlaşmalar

Modi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, sadece savunma sanayisi ile sınırlı kalmayıp, imalat ve tedarik zincirinde de işbirliğini geliştirmek için karar aldıklarını belirtti.

Ayrıca, deniz emniyeti alanında imzalanan anlaşmanın, suçun önlenmesi, arama ve kurtarma çalışmaları ile kapasite geliştirme konularında işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Ekonomik İşbirliğine Vurgu

Subianto ise, Endonezya'nın BRICS'e tam üye olarak kabul edilmesini desteklediği için Hindistan’a teşekkür ederek, iki ülkenin yatırıma yönelik işbirliğini hızlandırmasını ve bürokrasiyi azaltmasını umduğunu dile getirdi.

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