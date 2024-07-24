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Hindistan ve İngiltere'den Teknoloji Güvenliği Girişimi

Hindistan ve İngiltere, stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir teknoloji güvenliği girişimi başlattı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:37
Hindistan ve İngiltere'den Teknoloji Güvenliği Girişimi

Hindistan ile İngiltere'den Stratejik Adım

Hindistan ve İngiltere, stratejik ortaklıklarını derinleştirmek için Teknoloji Güvenliği Girişimi başlattı.

Yeni Girişim Detayları

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin başbakanları aracılığıyla başlatılan bu girişimin, kritik ve yeni teknolojilerde işbirliğini artırmayı hedeflediğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu girişim ile yeni mekanizmaların kurulması ve mevcut işbirliği çabalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Koordinasyon ve Odak Alanları

Teknoloji Güvenliği Girişimi, Hint ve İngiliz ulusal güvenlik danışmanları tarafından koordine edilecek. Bu kapsamda, telekomünikasyon, kritik mineraller, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi farklı alanlara odaklanılacağı ifade edildi.

Jaishankar'dan Açıklama

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı görüşmenin önemli olduğunu vurguladı. Jaishankar, Teknoloji Güvenliği Girişimi’nin yeni işbirliği fırsatları sunacağını belirtti.

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