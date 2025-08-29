DOLAR
Hindistan ve Japonya 10 Yıllık Savunma, Güvenlik ve Ekonomi İşbirliğini Güçlendiriyor

Modi ve İşiba, Tokyo'da yapılan 15. Zirve sonrası savunma, güvenlik ve ekonomik işbirliğini 10 yıl için güçlendirme ve Japonya'nın Hindistan'a 10 trilyon yen yatırım hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:58
Hindistan ve Japonya 10 Yıllık İşbirliği Yol Haritasını Açıkladı

Görüşmeler Tokyo'da yapıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, savunma, güvenlik ve ekonomik alanda işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Görüşme, 15. Hindistan-Japonya Yıllık Zirvesi kapsamında başkent Tokyo'da yapıldı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, liderler görüşmelerin ardından gelecek 10 yılı kapsayan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Japonya'nın Hindistan'a yatırımlarının 10 trilyon yen (Yaklaşık 68 milyar dolar) seviyesine çıkarılması ve 5 yıl içinde karşılıklı personel değişimlerinin 500 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Modi, ortak basın toplantısında gelecek 10 yıl için imalat, yatırım, inovasyon, güvenlik, çevre, teknoloji, sağlık ve halklar arası etkileşimin merkezde olacağı bir yol haritası çizdiklerini söyledi.

Modi sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Gelecek 10 yıl içinde Japonya'nın Hindistan'a 10 trilyon yen (Yaklaşık 68 milyar dolar) yatırım yapmasını hedefledik. Özellikle Hindistan ve Japonya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri birbirine bağlamaya özel önem verilecek."

Başbakan Modi, Hindistan ve Japonya'nın büyük ekonomiler ve güçlü demokrasiler olarak yalnızca kendi halkları için değil, küresel barış ve güvenlik için de kritik bir ortaklık yürüttüğünü vurguladı.

