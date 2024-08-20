Hindistan ve Japonya, Savunma ve Dışişleri Bakanları ile İlişkileri Güçlendiriyor

Hindistan ve Japonya'dan Stratejik İşbirliği Adımları

Hindistan ve Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, ikili ilişkileri ve savunma alanındaki en son gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, Japon yetkililer Kamikawa Yoko ve Kihara Minoru ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de buluştu.

Savunma Alanında Yenilikçi İşbirlikleri

Bakan Singh, konuşmasında Hindistan'ın 2047 yılına kadar 'gelişmiş bir ülke' olma hedefini vurgulayarak, Japonya'nın bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynayacağını ifade etti. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğine ve özellikle savunma alanında somut gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

Hindistan-Japonya İlişkileri Gelişiyor

Bakan Jaishankar, Hindistan-Japonya ilişkilerinin sürekli olarak geliştiğini belirterek, "Hint-Pasifik bölgesinde işbirliği faaliyetlerinin arttığını" kaydetti. Ziyaret sırasında Japon Bakanlar, dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Modi'nin Altını Çizdiği Değerlendirmeler

Başbakan Modi, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, görüşmelerde Hindistan ve Japonya arasında savunma ve güvenlik konularında sağlanan ilerlemeleri değerlendirdiklerini aktardı.