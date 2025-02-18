Hindistan ve Katar İlişkileri 'Stratejik Ortaklık' Seviyesine Yükseldi

Hindistan ve Katar’dan Stratejik Ortaklık Kararı

Hindistan ve Katar, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldıklarını duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'yi başkent Delhi'de kabul etti.

Geniş Kapsamlı Görüşmeler Yapıldı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Modi ve Al Sani'nin kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu toplantıda, ilişkilerin ticaret, enerji, teknoloji, gıda güvenliği ve kültür alanlarında güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştürülmesi karara bağlandı.

Bölgesel ve Küresel Sorunlar Ele Alındı

İki liderin, ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve küresel konular hakkında da kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Katar Emiri Al Sani, Hindistan'ı daha önce 2015 yılında ziyaret etmişti.

İkili Ticaret Hızla Büyüyor

Hindistan ile Katar arasındaki ikili ticaret hacminin 2024 yılında 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu durum, iki ülkenin iş birliği ve stratejik ortaklık hedeflerinin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.