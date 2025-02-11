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Hindistan ve Mısır Ortak 'CYCLONE' Askeri Tatbikatını Başlattı

Hindistan ile Mısır arasındaki 'CYCLONE' tatbikatı, askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla başladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:35
Hindistan ve Mısır Ortak 'CYCLONE' Askeri Tatbikatını Başlattı

Hindistan ve Mısır Ortak Askeri Tatbikatı 'CYCLONE' Başladı

Hindistan ile Mısır arasındaki askeri iş birliğini derinleştirmek adına gerçekleştirilen "CYCLONE" tatbikatı resmen başladı. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, bu tatbikatın amacı, iki ülkenin özel operasyon taktiklerini paylaşarak askeri ilişkileri geliştirmektir.

Tatbikat Detayları

Yeni Delhi ile Kahire arasında gerçekleşen bu ortak tatbikat, Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde düzenleniyor. Üçüncüsü gerçekleştirilen bu tatbikat, her iki ülkeden 25'er özel kuvvetler mensubunun katılımıyla yapılmakta. Tatbikatın 23 Şubat'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Askeri iş birliği ve stratejik ilişkilerin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyan bu tatbikat, uluslararası güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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