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Hindistan ve Polonya Arasındaki İlişkiler Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseliyor

Hindistan Başbakanı Modi, Polonya ziyaretinde iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklığa dönüştürdüklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:51
Hindistan ve Polonya Arasındaki İlişkiler Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseliyor

Hindistan ve Polonya İkili İlişkilerini Güçlendiriyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Polonya'daki mevkidaşı Donald Tusk ile gerçekleştirdiği resmi görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklığa" dönüştürülmesi kararlaştırıldığını açıkladı.

Resmi Tören ve Tarihi Ziyaret

Modi'nin, Varşova ziyareti çerçevesinde, Tusk tarafından resmi bir törenle karşılandığı belirtildi. Böylelikle Modi, 45 yıl aradan sonra Polonya'yı ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı oldu.

Avrupa Birliği ile İlişkilerin Gelişimi

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Modi, Polonya'nın 2025 yılında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, bu durumun Hindistan-AB ilişkilerini pekiştireceğini vurguladı.

Savunma ve İşbirliği Vurgusu

Savunma alanındaki işbirliğine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki derin güveni simgelediğini belirten Modi, "Bu yıl, diplomatik ilişkilerimizin 70. yıl dönümünü kutluyoruz; bu nedenle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmeye karar verdik," dedi.

Küresel Gerilimler ve Barış Çabaları

Modi, dünya genelinde artan gerilime dikkat çekerek, "Ukrayna ve Batı Asya'daki çatışmalar büyük kaygı veriyor. Hindistan, barış ve istikrar için her türlü işbirliğine açık," ifadesini kullandı.

Polonya'nın Savunma Modernizasyonuna Katkı

Tusk, iki ülke arasındaki savunma ve ticaret işbirliğini ileri taşıma niyetinde olduklarını belirterek, "Polonya, Hindistan'ın savunma modernizasyonuna katkı sunmaya hazırdır," dedi.

Hint Diasporası ile Toplantı

Modi, Polonya'daki ziyaretinde ayrıca Hint diasporasıyla bir araya geldi ve Hindistan ile Polonya arasındaki sıcak ilişkilere vurgu yaptı.

Ukrayna Ziyareti

Başbakan Tusk, yaptığı açıklamada Modi'nin, Ukrayna savaşının barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi konusunda şahsen çaba göstermeye istekli olduğunu ifade etti. Modi'nin, Polonya ziyaretinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşeceği belirtildi.

Bu ziyaret, Hindistan ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ilk kez bir Hindistan başbakanının gerçekleştireceği ziyaret olacak.

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