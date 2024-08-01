Hindistan ve Vietnam Arasındaki Üst Düzey Görüşme

Modi ve Chinh Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, ikili ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

Görüşmelerin İçeriği

Asian News International (ANI) kaynaklarına göre, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında ticaret, yatırım, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliği üst düzeyde ele alındı. Ayrıca, bölgesel meseleler de gündeme geldi.

Basın Toplantısında Yapılan Açıklamalar

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Modi, Vietnam'ı "önemli bir ortak" olarak tanımladı. İki ülkenin Hint-Pasifik bölgesine hitap eden konularda sıklıkla iyi bir diyalog içerisinde olduğunu vurguladı. Modi, "Kurallara dayalı ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesi için işbirliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Son 10 Yılın Gelişimi

Modi, son on yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir şekilde geliştiğini belirterek, "İlişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklığa yükselttik." dedi. Ayrıca, Hindistan ve Vietnam arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla yeni bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.