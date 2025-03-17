Hindistan ve Yeni Zelanda, Serbest Ticaret Anlaşması Görüşmelerini Yeniden Başlatıyor

Hindistan ile Yeni Zelanda, 10 yıl aradan sonra Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerine başlıyor. İki ülke arasında güçlü ticaret ilişkileri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:13
Hindistan ve Yeni Zelanda, Serbest Ticaret Anlaşması Görüşmelerini Yeniden Başlatıyor

Hindistan ve Yeni Zelanda, Serbest Ticaret Anlaşması İçin Görüşmelere Yeniden Başlıyor

Hindistan ile Yeni Zelanda, 10 yıldır bekleyen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini yeniden başlatacaklarını duyurdu. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Bakan Piyush Goyal'ın Yeni Zelandalı mevkidaşı Todd McClay ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldiğini açıkladı.

Yeni Müzakere Süreci

Yapılan toplantıda, nisan ayında resmi müzakerelerin yeniden başlatılması kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Müzakerelerde tedarik zinciri entegrasyonunu geliştiren ve pazar erişimini iyileştiren dengeli sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır," ifadesine yer verildi.

Yeni Zelanda'nın Görüşleri

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, dört gün sürecek resmi ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaret müzakerelerini başlatmanın ülkesi için "harika bir kazanç" olduğunu belirtti. Luxon, "Hindistan, Yeni Zelanda için önemli bir potansiyele sahip. Gelecek 10 yılda Yeni Zelanda'nın ihracatının ikiye katlanmasında önemli rol oynayacak," dedi.

Bölgesel Barış ve Refah

Luxon ayrıca, Hindistan Başbakanı NaMo ile yapacağı görüşmede, bölgedeki barış ve refahın temini için atılması gereken adımları istişare edeceğini vurguladı.

Geçmişteki Engeller

Hindistan ile Yeni Zelanda arasında 2011'den 2015'e kadar süren serbest ticaret görüşmeleri, ithal edilecek süt ve süt ürünlerinin yerel Hint üreticilerini olumsuz etkileyeceği endişeleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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