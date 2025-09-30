Hindistan ve Yeni Zelanda, Trump'ın Gazze Planını Destekledi

Hindistan ve Yeni Zelanda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze'de ateşkese ulaşılması amacıyla sunulan barış planını memnuniyetle karşıladı. Her iki ülke de taraflara planın arkasında birleşme ve şartlarını uygulama çağrısı yaptı.

Modi'den destek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir plan açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Modi, planın "Filistin ve İsrail halkı ile daha geniş Batı Asya bölgesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir barış, güvenlik ve kalkınmaya giden uygulanabilir bir yol sunduğunu" belirtti. Tüm tarafların bu girişimin arkasında birleşmesi çağrısında bulunan Modi, desteğin çatışmanın sonlanmasını sağlayacağı umudunu dile getirdi.

Yeni Zelanda'dan değerlendirme

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters de X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda, ABD'nin 'Gazze'de Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nı küresel liderliğin bir örneği olarak memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Peters, taraflara bu önemli fırsatı değerlendirerek planın şartlarını tam olarak uygulama çağrısı yaptı ve Yeni Zelanda'nın "bu yıkıcı çatışmanın derhal sona erdiğini" görmek istediğini vurguladı.

Planın içeriği ve Netanyahu'nun tepkisi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın derhal sona ereceğini", İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini dile getirdi.