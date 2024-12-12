Hindistan Yüksek Mahkemesi, İbadet Yerlerine İlişkin Davaları Durdurdu

Hindistan Yüksek Mahkemesi İbadethane Davalarını Durdurdu

Hindistan Yüksek Mahkemesi, ülkede ibadethanelerle ilgili açılan yeni davaların kabul edilmesini ve mevcut davaların görülmesini durdurdu. Hindustan Times'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, ibadet yerlerine yönelik mahkemelerde devam eden tüm incelemeleri askıya aldı.

Mahkemenin açıklamasına göre, 1991 tarihli "İbadet Yerleri Yasası" ile ilgili itirazlar yüksek mahkemede görüşülene kadar, ibadethanelere ilişkin tüm davalar durdurulmuştur. Bu sürede alt mahkemelerin ibadet yerleri ile alakalı davaları ele alması yasaklandı.

İbadet Yerleri Yasası Nedir?

Hindistan'daki "İbadet Yerleri Yasası", bir ibadet yerinin başka kullanım alanına dönüştürülmesini ve niteliğinin değiştirilmesini yasaklayarak, ibadethanelerin dini karakterinin korunmasını amaçlamaktadır.

Aşırılıkçı Hindu Grupların İddiaları

Bazı aşırılıkçı Hindu grupları, Gyanvapi Camisi'nin Kashi Vishwanath Tapınağı'nın 17. yüzyılda yıkılan kısmı üzerine inşa edildiğini iddia etmektedir. Gyanvapi'nin yanı sıra, Hindistan'daki birkaç caminin daha yıkılmış Hindu tapınağının üzerine yapıldığını savunuyorlar.

Özellikle Babri Camisi, uluslararası kamuoyunda çokça gündeme gelen bir olaydır. Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda yapılan Hindu Kral Rama adına inşa edilen tapınağı yıktığını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürmektedir. Babri Camisi'nin Aralık 1992'de yıkılması, ülke genelinde yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne neden olan ciddi ayaklanmalara yol açmıştır.