Hınıs Belediyesinin yeni başkanı belli oldu

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 25 Temmuz'da hastanede vefat eden Eren'in yerine, AK Parti üyesi Serdal Şan yeni belediye başkanı olarak seçildi. İşte detaylar...





HINIS BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN EREN KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİKTEN SONRA YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Erzurum'un Hınıs ilçesi, üzücü bir olay sonucunda Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in vefatıyla sarsıldı. Başkan Eren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ardından 25 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Eren'in ani ölümü, ilçe halkı ve siyasi çevreler arasında büyük üzüntüye neden oldu. İşte diğer ayrıntılar...





Erdoğan Eren'in vefatının ardından, boşalan Belediye Başkanlığı koltuğu için seçim yapılması gerekti. Belediye Meclisi üyeleri, yeni başkanı belirlemek üzere oy kullanmak için bir araya geldi. Seçimde, AK Parti ve HDP'nin adayları başkanlık için yarıştılar.

Toplamda 15 meclis üyesi oy kullandı; 9 üye AK Parti, 5 üye HDP ve 1 üye MHP'ye mensuptu. İlk iki turda çoğunluk sağlanamayınca üçüncü turda seçimler devam etti. Üçüncü turda, AK Parti adayı Serdal Şan 10 oy alarak kazanan taraf oldu. HDP adayı ise 5 oyda kaldı ve başkanlık için yeterli desteği elde edemedi.

Serdal Şan'ın seçilmesiyle birlikte Hınıs Belediye Başkanlığı makamı yeni bir isimle dolmuş oldu. Başkan Eren'in ani ve beklenmedik ölümü, ilçenin siyasi dengelerini ve yönetim sürecini etkiledi. Şimdi gözler, yeni başkana ve onun ilçe için yapacağı çalışmalara çevrildi.

Yeni Belediye Başkanı Serdal Şan, ilçenin önündeki sorunlarla mücadele etmek, halkın taleplerini karşılamak ve ilçe için yeni projeler geliştirmek gibi büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Hınıs halkı, başkanın yönetiminde umutlu ve beklentileri yüksek bir şekilde geleceğe bakıyor.

Ancak, başkanlık görevini üstlenen Serdal Şan'ın bu süreçte halkın güvenini kazanması ve ilçenin ihtiyaçlarına uygun politikaları hayata geçirmesi önemli bir görev olarak karşısında duruyor. Hınıs ilçesi için verimli ve başarılı bir dönem geçirmesi, hem yerel halkın refahını artırabilir hem de ilçenin gelişimine katkı sağlayabilir. Yeni başkanın ilçenin çeşitli kesimlerini kucaklaması ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışması, ilçenin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacaktır. Bu nedenle, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan'ın halkın beklentilerine uygun bir şekilde yönetim sergilemesi ve ilçenin gelişimine katkı sunması bekleniyor.