Hint Okyanusu'ndaki Tsunami Felaketinin 20. Yılı: Yas ve Anma Törenleri

Hint Okyanusu'ndaki Tsunami Felaketinin 20. Yılı

Hint Okyanusu'nda 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin ve sonrasında oluşan tsunami felaketinde yaşamını yitiren 230 bini aşkın kişinin yasını tutmak için çevre ülkelerde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Açe'de Anma Törenleri

Merkez üssü Endonezya'nın Açe eyaleti olan doğal afetin izleri hâlâ taze iken, Açe'deki halk, felaketten ayakta kalan Beytürrahman Camisi'nde bir araya gelerek dua etti ve kentteki toplu mezarlara çiçek bıraktı. Açe'de, 3 dakika boyunca sirenler çaldı ve yas tutan kalabalık, kimliği belirlenemeyen 14 bini aşkın kurbanın gömüldüğü Ulee Lheue Mezarlığı'nda gözyaşı döktü.

Sri Lanka ve Tayland'da Anmalar

Sri Lanka'nın Galle bölgesindeki Peraliya Tsunami Anıtı önünde bir araya gelen kalabalık, depremin ve tsunaminin kurbanları anısına mum yaktı ve iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tayland'da ise en çok etkilenen Phang Nga eyaletindeki Ban Nam Khem balıkçı köyünde tsunami anıtına çelenk bırakıldı.

Hindistan'da Anma Etkinlikleri

Felaketten etkilenen bir diğer bölge olan Tamil Nadu, Hindistan'da da yaşamını yitirenler için dualar edildi ve mumlar yakıldı. Yerel halk, kaybettikleri yakınları anmak için geleneksel dini ritüelleri yerine getirdi.

Deprem ve Tsunami Detayları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Endonezya'nın batısındaki Açe açıklarında 26 Aralık 2004'te meydana gelen bu sismik olay, okyanus kıyısındaki ülkelerde yıkıcı hasarlara yol açtı. Deprem, yerel saatle 07:28'de 30 kilometre derinlikte oluşarak 10 dakika sürdü ve sonuçları oldukça yıkıcı oldu.

Hayatını Kaybedenler

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Endonezya'nın yanı sıra Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve Afrika'nın bazı bölgeleri dahil 14 ülkede toplamda 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Özellikle Açe bölgesinde 160 binden fazla can kaybı gerçekleşti ve Sri Lanka'da 40 bin, Hindistan'da 10 bin ve Tayland'da 8 binin üzerinde ölü kaydedildi.

Tsuniami Farkındalığı ve Gelecek

Felaketin üzerinden geçen 20 yıla rağmen, hayatta kalanlar sevdiklerini anmaya devam ediyor ve bölge ülkelerinde deprem ve tsunami farkındalığını yeni nesillere aktarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Amacı, siviller arasında ve kamu düzeyinde önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılmasıdır.