Hırka-i Şerif Camii'nde Mi'raciye Geleneği Coşkuyla Yaşatıldı

İstanbul'da Mi'raciye Geleneği Canlandı

Vakıf kültürü geleneği olan Mi'raciye geleneği, Hırka-i Şerif Camii'nde bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bursa'daki Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde 137 yıldır okunan Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu defa İstanbul'da okundu.

Türk Musiki Sanatının Önemli Eseri

Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan bu hoş eser, İstanbul Mi'raciye Meşk Topluluğu tarafından icra edildi. Programda, Mevlana Celaleddin Rumi'ye ithaf edilen Nutk-ı Şerif ile birlikte, Nayi Osman Dede'ye ait çeşitli eserler seslendirildi.

Unutulmaz Performans

Yapılan performanslarda, Nayi Osman Dede'ye ait dügah ve saba tevşih, Mehmet Nasuhi Efendi’ye ait Nutk-ı Şerif, segah tevş, segah bahri, müstear bahri, dügah bahri ve saba bahri eserleri dinleyicilere sunuldu. Ayrıca programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı.

Katılımcılara İkramlar

Mi'raciye geleneklerine uygun olarak gerçekleştirilen programın sonunda, Hırka-i Şerif Vakfı tarafından katılımcılara süt ikram edildi. Bu anlamlı etkinlik, geleneklerin yaşatılmasına katkı sunarak yoğun ilgi gördü.

Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde 137 yıldır okunan Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Hırka-i Şerif Camii'nde İstanbul Mi'raciye Meşk Topluluğu tarafından icra edildi.