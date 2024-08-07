Hiroşima'daki Anma Töreninde İsrail'e Tepki

Hiroşima Yönetiminin İsrail Daveti Tepki Çekti

Japonya'nın Hiroşima kentinde, atom bombası kurbanlarının anıldığı yıl dönümü etkinliklerine İsrail'in davet edilmesi üzerine geniş tepkiler gündeme geldi.

Aktivistler Sesi Yükseltti

Kyodo News kaynaklarına göre, yaklaşık 100 Filistin destekçisi aktivist, Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen'in törene katılmasını protesto etti. Aktivistler, Hiroşima'nın nükleer silahsızlanma hedefi ile çelişen bu durumu eleştirdi.

Filistin Temsilcisi Hayal Kırıklığını Dile Getirdi

Filistin'in Japonya Temsilcisi Waleed Siam, 'barışın sembolü' olan Hiroşima'da kurbanların dışlanmasının kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Siam, İsrail'in davet edilmesinin Hiroşima'nın temsil ettiği adalet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Aktivistlerin Görüşleri

Aktivistlerden Masae Yuasa, İsrail'in çağrılmasını, kalıcı dünya barışına yönelik Hiroşima'nın mücadelesine 'ihanet' olarak nitelendirdi. Başka bir aktivist Mitsuko Yamaguçi ise bu durumu 'utanç verici' olarak değerlendirdi ve Hiroşima'nın Gazze'deki olayları kabul ettiği izlenimini yarattığına dikkat çekti.

Hiroşima Belediyesi'nin Daveti Reddetti

Hiroşimalı yetkililer, Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olmaması ve Japon hükümeti tarafından tanınmaması gerekçesiyle bu ülkeyi anma törenine davet etmediklerini açıkladı.

Öte yandan, Nagazaki'de 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceği belirtildi. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki insani durumun anma etkinliğini olumsuz etkileyebileceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Geçmişteki Trajedi

6 Ağustos 1945’te, ABD tarafından Hiroşima'ya atılan atom bombası, kentin yüzde 90'ını yok edince ilk anda 80 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Üç gün sonra Nagazaki'ye düzenlenen saldırıda ise en az 40 bin kişi ölmüştür. Radyasyona bağlı hastalıklardan ötürü, sonraki aylarda ve yıllarda da bölgedeki ölümlerin devam ettiği tahmin edilmektedir.