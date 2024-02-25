Hiroşima saldırısının gerçekleştiği alanda bulunan kol saati rekor fiyata satıldı

Hiroşima’ya atılan atom bombasının etkisiyle 08.15’te eriyip duran bir kol saati, "RR Auction" adlı Boston müzayedesinde 31 bin 113 dolara alıcı buldu. Saatin yeni sahibinin kim olduğu bilinmiyor.

Hiroşima’ya yardım getiren bir İngiliz askeri, "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" diye adlandırılan meşhur kol saatiyle karşılaşmıştı.

Hiroşima’ya 1945’te düşürülen ilk atom bombasıyla kent harap olmuş, 80 bin kişi anında ölmüştü. Saatin müzayedede satılmasını istemeyen ICAN, 2017’de Nobel Barış Ödülü almıştı. "Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı nedeniyle" saatin satış listesinden çıkarılmasını talep etmişti.