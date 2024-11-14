Hırvatistan, Bayraktar TB2 İHA Alımına Onay Verdi

Hırvatistan, Bayraktar TB2 İHA Sistemi İçin Onay Verdi

Hırvatistan hükümeti, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sisteminin tedariki konusunda Savunma Bakanlığına onay verdi. Ülkenin medyasında yer alan haberlere göre, bu alım için gerçekleştirilen anlaşmanın mali büyüklüğü 84,6 milyon avro olarak belirlenmiş durumda.

Bayraktar TB2 anlaşması, sadece insansız hava araçlarının tedarikini değil, aynı zamanda Türkiye'de verilecek eğitim gibi çeşitli unsurları da içermekte. Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Bayraktar TB2'nin tedarikinin ülke için acil ve önemli olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.