Hırvatistan, Bosna-Hersek'in AB Üyeliğine Destek Vermeye Devam Ediyor

Hırvatistan'dan Bosna Hersek'e Destek Mesajı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda güçlü bir destek vereceklerini ifade etti.

Saraybosna Ziyareti

Resmi ziyaret için Saraybosna'ya giden Plenkovic, burada Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya geldi.

İlişkilerin Gelişimi

Plenkovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, bu ilişkileri daha ileri noktalara taşımak için çalışacaklarını söyledi.

AB Katılım Süreci

AB Konseyi'nin Bosna-Hersek’in katılım müzakerelerini başlatma kararını büyük bir adım olarak değerlendiren Plenkovic, "Bosna-Hersek'in Avrupa yönündeki yolculuğunda çok kuvvetli bir destek olmak istiyoruz. Bu süreç, reformların başlangıcını işaret ediyor," dedi.

Ticaret Hacmi Beklentileri

Hırvatistan ile Bosna-Hersek arasındaki ticaretin geliştiğini belirten Plenkovic, 2024 sonu itibarıyla ikili ticaret hacminin 3,8 milyar avro seviyesine ulaşmasını beklediklerini aktardı.

Seçim Yasası Reformu Üzerine

Bosna-Hersek'teki seçim yasası reformunu da önemseyen Plenkovic, bu reformun tüm kurumların düzgün çalışması açısından kritik olduğunu belirtti.

Kristo'nun Teşekkürü

Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Hırvatistan hükümetine AB üyelik sürecinde verdikleri destek için teşekkür etti.

Projelerin Gündemi

Bağlantılı projelerin değerlendirildiği toplantıda Kristo, Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasında Avrupa ortaklığına dair bir devletler arası anlaşmanın onaylandığını duyurdu.

Gündemde Eleştiriler

Plenkovic'in açılışına katılacağı viyadük projesi üzerinde ise eleştiriler yapıldı. Yerel medyada, Hırvatistan'ın proje üzerindeki katkısının olmadığına dikkat çekildi.

Plenkovic'ten Açıklama

Açılışta yer almasının sebebini, "Tebrik etmek ve gözlemlemek," şeklinde açıklayan Plenkovic, olumsuz yorumlara üzüntü duyduğunu belirtti.