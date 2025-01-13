Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Seçimi Yüzde 74,66 ile Kazandı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Seçimi: Zoran Milanovic Zaferini İlan Etti
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Sosyal Demokrat Parti'nin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, oyların yüzde 74,66 Devlet Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, yerel saatle 19.0099'undan fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Milanovic'in elde ettiği oy oranı, ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı. Milanovic, destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların açıkça ne düşündüğünü sandıkta ifade ettiğini belirtti. Zaferini ''büyük bir gün'' olarak nitelendiren Milanovic, ''Bu zafer, devlet meselelerini dinlemeleri gerekenlere halkın güçlü bir mesajıdır.'' şeklinde konuştu. Ayrıca, anayasa gereğince eşit hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, ''Bir kez daha çağrıda bulunuyorum, yetki istemiyorum, bu bir güç meselesi değil, bir görev meselesidir.'' dedi. Milanovic, Avrupa fonlarının sürekli geleceğini ifade ederek kaynakları doğru kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Andrej Plenkovic'e baskı yapmak istemediğini belirten Milanovic, ''Ancak hayal ettiğimiz Hırvatistan için konuşmamız gerekecek.'' dedi. Milanovic'in rakibi, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 25,34 Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, zafer konuşması yaptı. Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, zafer konuşması yaptı.
Seçim Sonuçları Açıklandı
Zafer Konuşmasında Önemli Vurgular
Kaynakların Etkili Kullanımı
Rakip Adayın Yanıtı
Devlet Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, yerel saatle 19.0099'undan fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Milanovic'in elde ettiği oy oranı, ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı.
Milanovic, destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların açıkça ne düşündüğünü sandıkta ifade ettiğini belirtti. Zaferini ''büyük bir gün'' olarak nitelendiren Milanovic, ''Bu zafer, devlet meselelerini dinlemeleri gerekenlere halkın güçlü bir mesajıdır.'' şeklinde konuştu. Ayrıca, anayasa gereğince eşit hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, ''Bir kez daha çağrıda bulunuyorum, yetki istemiyorum, bu bir güç meselesi değil, bir görev meselesidir.'' dedi.
Milanovic, Avrupa fonlarının sürekli geleceğini ifade ederek kaynakları doğru kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Andrej Plenkovic'e baskı yapmak istemediğini belirten Milanovic, ''Ancak hayal ettiğimiz Hırvatistan için konuşmamız gerekecek.'' dedi.
Milanovic'in rakibi, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 25,34 Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, zafer konuşması yaptı. Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, zafer konuşması yaptı.
Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, zafer konuşması yaptı.
Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, zafer konuşması yaptı.