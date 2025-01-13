Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Seçimi Yüzde 74,66 ile Kazandı

Seçim Sonuçları Açıklandı

Devlet Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, yerel saatle 19.0099'undan fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Milanovic'in elde ettiği oy oranı, ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesini sağladı.

Zafer Konuşmasında Önemli Vurgular

Milanovic, destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların açıkça ne düşündüğünü sandıkta ifade ettiğini belirtti. Zaferini ''büyük bir gün'' olarak nitelendiren Milanovic, ''Bu zafer, devlet meselelerini dinlemeleri gerekenlere halkın güçlü bir mesajıdır.'' şeklinde konuştu. Ayrıca, anayasa gereğince eşit hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, ''Bir kez daha çağrıda bulunuyorum, yetki istemiyorum, bu bir güç meselesi değil, bir görev meselesidir.'' dedi.

Kaynakların Etkili Kullanımı

Milanovic, Avrupa fonlarının sürekli geleceğini ifade ederek kaynakları doğru kullanmaları gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Andrej Plenkovic'e baskı yapmak istemediğini belirten Milanovic, ''Ancak hayal ettiğimiz Hırvatistan için konuşmamız gerekecek.'' dedi.

Rakip Adayın Yanıtı