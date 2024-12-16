DOLAR
34,96 0,01%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.988,92 -0,41%
BITCOIN
3.655.451,18 -1,4%

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde 8 Aday Yarışıyor

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 29 Aralık'ta 8 aday yarışacak. İlk tur sonuçlarının 29 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:18
Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde 8 Aday Yarışıyor

Hırvatistan'da 8 Aday Cumhurbaşkanlığı İçin Yarışacak

Hırvatistan'da 29 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde 8 aday yarışacağını duyurdu. Devlet Seçim Komisyonu (DIP), Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Hırvatistan'da gerçekleştirilecek bu 8'inci cumhurbaşkanı seçimi hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Açıklamaya göre, seçimde 8 aday gereken kriterleri sağlamayı başardı. Adaylar arasında, Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic bulunurken, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ise eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac'ı aday olarak gösterdi.

Ayrıca, "Mozemo" ittifakından Ivana Kekin, "Most" ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisi'nden Branka Lozo ile bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ve Tomislav Jonjic de seçime katılmak üzere adaylıklarını koydu.

Seçim Süreci ve Adaylar Arasındaki Rekabet

Hırvatistan'da yapılan anketler, Milanovic ve Primorac'ın ikinci tura kalmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. HDZ ve Başbakan Andrej Plenkovic ile sık sık karşı karşıya gelen Milanovic, Plenkovic hakkında, "Senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle," şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Öte yandan, Primorac, birçok AB liderinin "çirkin söylemleri" nedeniyle Milanovic ile bir araya gelmek istemediğini ifade etti. Adaylardan Kekin ise Hırvatistan'daki müzik grubunun üyelerinden birinin eşi olarak dikkat çekiyor.

29 Aralık Pazar günü düzenlenecek ilk turda, eğer hiçbir aday %50 barajını geçemezse, en çok oy alan iki aday 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının ise 29 Aralık gecesi açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir gerçekleştiriliyor ve bir kişi en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'
3
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi
4
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
5
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi
6
Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!