Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde 8 Aday Yarışıyor

Hırvatistan'da 8 Aday Cumhurbaşkanlığı İçin Yarışacak

Hırvatistan'da 29 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde 8 aday yarışacağını duyurdu. Devlet Seçim Komisyonu (DIP), Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Hırvatistan'da gerçekleştirilecek bu 8'inci cumhurbaşkanı seçimi hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Açıklamaya göre, seçimde 8 aday gereken kriterleri sağlamayı başardı. Adaylar arasında, Sosyal Demokrat Parti (SDP) tarafından desteklenen mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic bulunurken, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ise eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac'ı aday olarak gösterdi.

Ayrıca, "Mozemo" ittifakından Ivana Kekin, "Most" ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisi'nden Branka Lozo ile bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ve Tomislav Jonjic de seçime katılmak üzere adaylıklarını koydu.

Seçim Süreci ve Adaylar Arasındaki Rekabet

Hırvatistan'da yapılan anketler, Milanovic ve Primorac'ın ikinci tura kalmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. HDZ ve Başbakan Andrej Plenkovic ile sık sık karşı karşıya gelen Milanovic, Plenkovic hakkında, "Senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle," şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Öte yandan, Primorac, birçok AB liderinin "çirkin söylemleri" nedeniyle Milanovic ile bir araya gelmek istemediğini ifade etti. Adaylardan Kekin ise Hırvatistan'daki müzik grubunun üyelerinden birinin eşi olarak dikkat çekiyor.

29 Aralık Pazar günü düzenlenecek ilk turda, eğer hiçbir aday %50 barajını geçemezse, en çok oy alan iki aday 12 Ocak'ta yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının ise 29 Aralık gecesi açıklanması bekleniyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir gerçekleştiriliyor ve bir kişi en fazla iki dönem görev yapabiliyor.