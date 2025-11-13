Hırvatistan'da Düşen OR-2025 Uçağı: Karacabey'den Şehit Pilot Hasan Bahar İçin Başsağlığı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hırvatistan'da OR-2025 kuyruk numaralı uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Hasan Bahar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:30
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den Başsağlığı Mesajı

Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hırvatistan’da düşen söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Karacabey, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda olayın detaylarını aktardı ve şehide rahmet diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüze ait OR-2025 kuyruk numaralı yangın söndürme uçağımız bakım faaliyeti için bulunduğu Hırvatistan Rijeka Havalimanı'ndan kalkış yapmasına müteakip saat 18.25'te hava muhalefeti sebebiyle uçak ile telsiz irtibatı kesilmiş, kaza kırıma uğrayan uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Hırvatistan Hava Kontrol Merkezi (ATC) tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu elim kazada Pilotumuz Hasan Bahar şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum"

Karacabey’in paylaşımı, kazanın meydana geldiği saat ve arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri içeriyor; Genel Müdür ayrıca şehidin ailesine ve teşkilata taziye dileklerini iletti.

